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US Open
26 августа 2023, 19:22 | Обновлено 26 августа 2023, 20:30
424
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут три украинки

26 августа 2023, 19:22 | Обновлено 26 августа 2023, 20:30
424
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 августа стартуют матчи Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде.

В понедельник Украину представят три теннисистки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый круг

Корт №17. Первый запуск (18:00)
Катерина Байндл Анна Каролина Шмидлова

Корт №5. Второй запуск (19:30*)
Ангелина Калинина [28] – Сара Соррибес Тормо

Grandstand. Третий запуск (21:30*)
Марта Костюк Елена Рыбакина [4]

*ориентировочное время начала матча

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расписание Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина US Open 2023 Марта Костюк Анна Каролина Шмидлова Сара Соррибес-Тормо Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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