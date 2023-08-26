US Open26 августа 2023, 19:22 | Обновлено 26 августа 2023, 20:30
424
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 28 августа
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут три украинки
26 августа 2023, 19:22 | Обновлено 26 августа 2023, 20:30
424
0
28 августа стартуют матчи Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде.
В понедельник Украину представят три теннисистки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катерина Байндл.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Первый круг
Корт №17. Первый запуск (18:00)
Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова
Корт №5. Второй запуск (19:30*)
Ангелина Калинина [28] – Сара Соррибес Тормо
Grandstand. Третий запуск (21:30*)
Марта Костюк – Елена Рыбакина [4]
*ориентировочное время начала матча
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