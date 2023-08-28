Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30

На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 250 в Кливленде. Его выиграла Сара Соррибес Тормо, это позволило испанке подняться на 40 позиций (55).

На соревнованиях WTA 125 в Чикаго победила болгарка Виктория Томова, она вернулась в топ-100 (82).

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Две лучшие украинки в рейтинг, Элина Свитолина и Ангелина Калинина, остались на своих местах. Марта Костюк и Леся Цуренко незначительно опустились, Катерина Байндл сохранила позицию. Даяна Ястремская и Дарья Снигур немного улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге три лучшие украинки остались на своих местах.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке первая восьмерке не поменялась.

Чемпионская гонка WTA

Практически все украинки в Чемпионской гонке сохранили позиции, Элина Свитолина опустилась на одну строчку.

Украинки в Чемпионской гонке WTA