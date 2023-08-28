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  4. Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30
WTA
28 августа 2023, 07:51 |
681
0

Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30

Сара Соррибес Тормо поднялась на 40 строчек

28 августа 2023, 07:51 |
681
0
Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Соррибес Тормо

На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 250 в Кливленде. Его выиграла Сара Соррибес Тормо, это позволило испанке подняться на 40 позиций (55).

На соревнованиях WTA 125 в Чикаго победила болгарка Виктория Томова, она вернулась в топ-100 (82).

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Две лучшие украинки в рейтинг, Элина Свитолина и Ангелина Калинина, остались на своих местах. Марта Костюк и Леся Цуренко незначительно опустились, Катерина Байндл сохранила позицию. Даяна Ястремская и Дарья Снигур немного улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге три лучшие украинки остались на своих местах.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке первая восьмерке не поменялась.

Чемпионская гонка WTA

Практически все украинки в Чемпионской гонке сохранили позиции, Элина Свитолина опустилась на одну строчку.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Коко Гофф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Сара Соррибес-Тормо
Источник Sport.ua
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