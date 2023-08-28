Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30
Сара Соррибес Тормо поднялась на 40 строчек
На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 250 в Кливленде. Его выиграла Сара Соррибес Тормо, это позволило испанке подняться на 40 позиций (55).
На соревнованиях WTA 125 в Чикаго победила болгарка Виктория Томова, она вернулась в топ-100 (82).
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Две лучшие украинки в рейтинг, Элина Свитолина и Ангелина Калинина, остались на своих местах. Марта Костюк и Леся Цуренко незначительно опустились, Катерина Байндл сохранила позицию. Даяна Ястремская и Дарья Снигур немного улучшили свое положение.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге три лучшие украинки остались на своих местах.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке первая восьмерке не поменялась.
Чемпионская гонка WTA
Практически все украинки в Чемпионской гонке сохранили позиции, Элина Свитолина опустилась на одну строчку.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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