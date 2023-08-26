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WTA
26 августа 2023, 22:49 | Обновлено 26 августа 2023, 23:40
269
0

Соперница Калининой по US Open выиграла турнир в Кливленде

Ангелина ранее снялась с этих соревнований

26 августа 2023, 22:49 | Обновлено 26 августа 2023, 23:40
269
0
Соперница Калининой по US Open выиграла турнир в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Соррибес-Тормо

Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Кливленде.

В матче за титул испанка Сара Соррибес Тормо, выступавшая в статусе лаки-лузера, оказалась сильнее четвертой сеяной Екатерины Александровой.

Кливленд. Финал
Сара Соррибес Тормо [LL] – Екатерина Александрова [4] – 3:6, 6:4, 6:4

Для Соррибес Тормо это был второй финал в карьере и вторая победа. Александрова проиграла третий из 7 финалов.

Отметим, что испанка в первом раунде US Open сыграет против украинки Ангелины Калининой.

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Екатерина Александрова Сара Соррибес-Тормо WTA Кливленд Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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