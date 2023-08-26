WTA26 августа 2023, 22:49 | Обновлено 26 августа 2023, 23:40
269
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Соперница Калининой по US Open выиграла турнир в Кливленде
Ангелина ранее снялась с этих соревнований
26 августа 2023, 22:49 | Обновлено 26 августа 2023, 23:40
269
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Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Кливленде.
В матче за титул испанка Сара Соррибес Тормо, выступавшая в статусе лаки-лузера, оказалась сильнее четвертой сеяной Екатерины Александровой.
Кливленд. Финал
Сара Соррибес Тормо [LL] – Екатерина Александрова [4] – 3:6, 6:4, 6:4
Для Соррибес Тормо это был второй финал в карьере и вторая победа. Александрова проиграла третий из 7 финалов.
Отметим, что испанка в первом раунде US Open сыграет против украинки Ангелины Калининой.
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