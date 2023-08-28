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Чемпионат Франции
Клермон
27.08.2023 16:00 – FT 0 : 1
Мец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
28 августа 2023, 22:55 | Обновлено 28 августа 2023, 23:20
32
0

ВИДЕО. Лучшие моменты 3-го тура Лиги 1. Страсбург победил без Соболя

27 августа состоялись 6 матчей 3-го тура чемпионата Франции

28 августа 2023, 22:55 | Обновлено 28 августа 2023, 23:20
32
0
ВИДЕО. Лучшие моменты 3-го тура Лиги 1. Страсбург победил без Соболя
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоялись 6 матчей 3-го тура чемпионата Франции.

Украинский защитник Эдуард Соболь не сыграл за Страсбург из-за травмы.

Лига 1. 3-й тур, 28 августа

  • Ренн – Гавр – 2:2
  • Клермон – Мец – 0:1
  • Монпелье – Реймс – 1:3
  • Страсбург – Тулуза – 2:0
  • Лорьян – Лилль – 4:1
  • Ницца – Лион – 0:0

ВИДЕО. Лучшие моменты 3-го тура Лиги 1

Ренн – Гавр – 2:2

Клермон – Мец – 0:1

Монпелье – Реймс – 1:3

Страсбург – Тулуза – 2:0

Лорьян – Лилль – 4:1

Ницца – Лион – 0:0

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
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Источник Sport.ua
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