Франция28 августа 2023, 22:55 | Обновлено 28 августа 2023, 23:20
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ВИДЕО. Лучшие моменты 3-го тура Лиги 1. Страсбург победил без Соболя
27 августа состоялись 6 матчей 3-го тура чемпионата Франции
28 августа 2023, 22:55 | Обновлено 28 августа 2023, 23:20
32
0
27 августа состоялись 6 матчей 3-го тура чемпионата Франции.
Украинский защитник Эдуард Соболь не сыграл за Страсбург из-за травмы.
Лига 1. 3-й тур, 28 августа
- Ренн – Гавр – 2:2
- Клермон – Мец – 0:1
- Монпелье – Реймс – 1:3
- Страсбург – Тулуза – 2:0
- Лорьян – Лилль – 4:1
- Ницца – Лион – 0:0
ВИДЕО. Лучшие моменты 3-го тура Лиги 1
Ренн – Гавр – 2:2
Клермон – Мец – 0:1
Монпелье – Реймс – 1:3
Страсбург – Тулуза – 2:0
Лорьян – Лилль – 4:1
Ницца – Лион – 0:0
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
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