Италия28 августа 2023, 04:53 | Обновлено 28 августа 2023, 05:26
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ВИДЕО. Наполи победил Сассуоло в матче с удалением и двумя пенальти
Чемпион Италии уверенно начал защиту титула с двух побед
28 августа 2023, 04:53 | Обновлено 28 августа 2023, 05:26
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В матче 2-го тура Серии А 2023/24 Наполи нанес поражение Сассуоло (2:0).
Судья назначен два пенальти, но был реализован только один.
Чемпион Италии уверенно начал защиту титула с двух побед (6 очков).
Серия A. 2-й тур
Наполи – Сассуоло – 2:0
Голы: Виктор Осимхен, 16 (пен), Джованни Ди Лоренцо, 64
Незабитый пенальти: Распадори, 60 (Наполи)
Удаление: Макси Лопес, 51 (Сассуоло)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Виктор Осимхен, 16 мин (пен).
ГОЛ! 2:0. Джованни Ди Лоренцо, 64 мин.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
51’
Максим Лопес (Сассуоло) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Наполи).
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