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  4. ВИДЕО. Наполи победил Сассуоло в матче с удалением и двумя пенальти
Чемпионат Италии
Наполи
27.08.2023 21:45 – FT 2 : 0
Сассуоло
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Италия
28 августа 2023, 04:53 | Обновлено 28 августа 2023, 05:26
81
0

ВИДЕО. Наполи победил Сассуоло в матче с удалением и двумя пенальти

Чемпион Италии уверенно начал защиту титула с двух побед

28 августа 2023, 04:53 | Обновлено 28 августа 2023, 05:26
81
0
ВИДЕО. Наполи победил Сассуоло в матче с удалением и двумя пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Серии А 2023/24 Наполи нанес поражение Сассуоло (2:0).

Судья назначен два пенальти, но был реализован только один.

Чемпион Италии уверенно начал защиту титула с двух побед (6 очков).

Серия A. 2-й тур

Наполи – Сассуоло – 2:0

Голы: Виктор Осимхен, 16 (пен), Джованни Ди Лоренцо, 64

Незабитый пенальти: Распадори, 60 (Наполи)

Удаление: Макси Лопес, 51 (Сассуоло)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Виктор Осимхен, 16 мин (пен).

ГОЛ! 2:0. Джованни Ди Лоренцо, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
51’
Максим Лопес (Сассуоло) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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