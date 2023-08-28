ВИДЕО. Наполи победил Сассуоло в матче с удалением и двумя пенальти

В матче 2-го тура Серии А 2023/24 Наполи нанес поражение Сассуоло (2:0).

Судья назначен два пенальти, но был реализован только один.

Чемпион Италии уверенно начал защиту титула с двух побед (6 очков).

Серия A. 2-й тур

Наполи – Сассуоло – 2:0

Голы: Виктор Осимхен, 16 (пен), Джованни Ди Лоренцо, 64

Незабитый пенальти: Распадори, 60 (Наполи)

Удаление: Макси Лопес, 51 (Сассуоло)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Виктор Осимхен, 16 мин (пен).

ГОЛ! 2:0. Джованни Ди Лоренцо, 64 мин.