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28 августа 2023, 03:57 | Обновлено 28 августа 2023, 04:10
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Женская сборная WU-15 выиграла два спарринга на сборах во Львове

Подопечные Елены Кудзиевой обыграли Янтарочку и Надбужье

28 августа 2023, 03:57 | Обновлено 28 августа 2023, 04:10
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0
Женская сборная WU-15 выиграла два спарринга на сборах во Львове
womensfootball.com.ua

19 августа девичья сборная Украины WU-15 собралась во Львове на недельный тренировочный цикл с традиционным проведением двух контрольных поединков с женскими командами. Сине-желтые могут проверить ближайший резерв для дальнейшего участия в официальных соревнованиях чемпионата Европы и турниров развития УЕФА.

Девичья сборная Украины WU-15 провела контрольный поединок с «Янтаркой» из Новояворовска. Игра прошла на львовском стадионе СКИФ. В общей сложности поединок прошел по полной инициативе подопечных Елены Кудзиевой. Самой результативной в этом матче стала София Козишкурт, сумевшая оформить дубль. В итоге – 8:0.

Затем девичья сборная Украины WU-15 провела контрольный поединок с «Надбужьем» из Буска. Игра прошла на львовском стадионе СКИФ и состояла из двух таймов по 40 минут. Первая половина встречи завершилась ничьей, однако во второй части подопечные Елены Кудзиевой оформили разгромную победу (6:2).

Товарищеский матч, 24 августа

Украина WU-15 – Янтарочка (Новояворовск) – 8:0 (4:0)

Голы: Леспух (8), Козишкурт (15, 72), Паскаренко (27), Колодий (33), Шворень (49), Иванченко (55, с пенальти), Тимошенко (63).

Украина WU-15: Красикова, Иванченко (Вельган, 61), Шевчук (Джагарян, 41; Дурбало, 70), Пипченко, Олейниченко, Казина (Крук, 41), Леспух (Тимошенко, 61), Колодий (Зуева, 70), Паскаренко (Каминская, 41), Шворинь, Козишкурт (Бунина, 73).

Товарищеский матч, 27 августа

Украина WU-15 – Надбужье (Буськ) – 6:2 (2:2)

Голы: Паскаренко (10, 59), Иванченко (39), Леспух (43), Колодий (71), Каминская (72) - Стеца (17), Харатон (37).

Украина WU-15: Красикова (Киндер, 56), Иванченко, Шевчук (Вельган, 56, Зуева, 75), Пипченко, Олейниченко, Казина, Леспух (Тимошенко, 56), Колодий (Дурбало, 75), Паскаренко (Каминская, 68), Крук, Козишкурт.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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