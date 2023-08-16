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16 августа 2023, 03:43 | Обновлено 16 августа 2023, 04:06
19
0

Женская сборная Украины WU-15 проведет сборы во Львове

Наставник Елена Кудзиева обнародовала список из 22 футболисток

16 августа 2023, 03:43 | Обновлено 16 августа 2023, 04:06
19
0
Женская сборная Украины WU-15 проведет сборы во Львове
УАФ. Елена Кудзиева

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-15 Елена Кудзиева обнародовала список из 22 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Благодаря ВСУ самая молодая сборная Украины снова имеет возможность провести тренировочный сбор и проверить ближайший резерв для дальнейшего участия в официальных соревнованиях чемпионата Европы и турниров развития УЕФА.

19 августа сине-желтые планируют собраться во Львове на недельный тренировочный цикл с традиционным проведением двух контрольных поединков с женскими командами.

В июне этого года, после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией и полномасштабным вторжением России на территорию Украины, девичья сборная, сформированная из игроков до 15 лет, впервые собралась в Тернополе и сыграла два поединка – с «Ладомиром» WU-15 ( 8:1) и «Рухом» WU-15 (3:3).

Состав девичьей сборной Украины WU-15

Вратари: Алиса Красикова (Кривбасс Кривой Рог), Анна Киндер (Ладомир Владимир).

Полевые игроки: Анастасия Шворень, Каролина Джагарян, София Козишкурт, Милена Иванченко, Дарья Колодий (все – «Кривбасс» Кривой Рог), Карина Леспух, Дарья Ивасько (обе – СДЮСШОР Ужгород), Яна Вельган («Карпаты» Львов), София Зуева («Днепр-1» Днепр), Татьяна Каминская (СКМД Днепр), Ирина Олейниченко, Вероника Деревянко, Марта Бунина, Арина Паскаренко (все – ВОДЮСШ «Нива» Винница), Соломия Крук («Ладомир» Владимир), Нина Пипченко («Динамо» Киев), Валерия Казина, София Тимошенко (обе – «Подол» Киев), Екатерина Шевчук (ДЮСШ Березно), Анна Дурбало («Систерс» Одесса).

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женская сборная Украины по футболу U-15 Елена Кудзиева учебно-тренировочные сборы
Источник Украинская ассоциация футбола
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