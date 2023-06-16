КУДЗИЕВА: «Было бы хорошо провести спарринги с Латвией или Словакией»

После продолжительного перерыва девичья сборная Украины по футболу WU-15 смогла провести полноценный этап подготовки к Турниру развития под эгидой УЕФА и европейского первенства.

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-15 Елена Кудзиева рассказала:

– Мы не прогадали, выбрав место проведения сбора Тернополь. Спасибо хозяевам, уже имеющим опыт проведения таких совместных тренировок, за гостеприимство, а подопечным – за бойцовские качества, желание обогатиться необходимой информацией. Все, что планировали, – выполнили.

– Под вашей орудием девичья сборная Украины провела в Тернополе два спарринга: деклассировала «Ладомир» (8:1) и разошлась миром с «Рух» (3:3).

– Сначала выяснили отношения со сверстниками из «Ладомира» и легко взяли верх. В матче с «Рухом» встречались с молодежным составом, и старшие на несколько лет львовянки в первом тайме выигрывали – 3:0. Однако это не выбило из колеи моих подопечных, которые еще до перерыва сократили отставание в счете до минимума, а во втором тайме не только выровняли положение, но и были близки к тому, чтобы отпраздновать суперволевую викторию.

– В Тернополе вы смогли увидеть в деле всех сильнейших футболисток этого возраста?

– Нет, из-за травм не смогли приехать Анастасия Шворень и Вероника Деревянко. Я на них рассчитываю уже на следующем собрании в августе. Получила необходимую информацию обо всех работавших в Тернополе 23 игроках и скрывать не буду: кадровые изменения еще впереди. Хотя важно, что все подопечные выходили на поле настроенными, и никто из них не выпадал из ансамбля…

– Вы уже отмечали, что следующий сбор пройдет в августе, а кто будет хозяином?

– Прилагаем усилия, чтобы в августе провести на выезде международные контрольные поединки. Будет очень хорошо, если удастся сыграть с Латвией или Словакией. Ну а первые официальные матчи запланированы на традиционном Турнире развития под эгидой УЕФА уже весной 2024 года.