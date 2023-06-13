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Молодежные турниры
13 июня 2023, 02:12 | Обновлено 13 июня 2023, 02:23
103
0

Женская сборная Украины WU-15 сыграла вничью с Рухом

Команды забили по три гола друг другу

13 июня 2023, 02:12 | Обновлено 13 июня 2023, 02:23
103
0
Женская сборная Украины WU-15 сыграла вничью с Рухом
womensfootball.com.ua

10 июня во время учебно-тренировочного сбора девичья сборная Украины WU-15 провела свой второй контрольный поединок.

После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией и полномасштабным вторжением рф, самая молодая девичья сборная Украины снова имеет возможность собраться на тренировочный сбор и проверить ближайший резерв для дальнейшего участия в официальных соревнованиях чемпионата Европы и Турниров развития УЕФА.

5 июня команда собралась вместе в Тернополе, а уже через три дня на городском стадионе провела первый контрольный поединок со сверстниками из СК «Ладомир» Владимир – 8:1. 10 июня сине-желтые встречались с «Рухом» из Львова.

В первом тайме команды сумели реализовать 5 моментов на двоих. Не обошлось и без курьезных голов, но на перерыв соперники ушли при преимуществе коллектива из Львова. На дубль Анастасии Гримак и гол Кристины Клим подопечные Елены Кудзиевой ответили точными выстрелами Дарьи Колодий и Дарьи Ивасько.

Во втором тайме сборная Украины сыграла более организованно и сумела сравнять счет в матче – дубль в активе Колодий. Были хорошие моменты у Козишкурт и Леспух, но все же усталость сказалась, и в итоге подвела реализация. Зафиксирована ничья (3:3).

Товарищеский матч. Женщины

Тернополь, 8 июня

Украина WU-15 – Рух Львов WU-15 – 3:3 (2:3)

Голы: Колодий, 36, 61, Ивасько, 43 – Гримак, 7, 28, Клим, 20.

Украина WU-15: Красикова (Вакулко, 87), Шевченко, Ивасько, Пипченко, Казина, Джагарян (Вельган, 55), Козишкурт, Колодий, Шевчук, Жукова (Олейниченко, 77), Леспух (Бунина, 87).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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