Определено время начала матча между женскими сборными Украины и Сербии

Женская сборная Украины сыграет в групповом турнире Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций. Сине-желтые выступят в группе В3, где сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.

Украинская ассоциация футбола при поддержке Польского футбольного союза согласовала с УЕФА место проведения домашнего матча национальной женской команды Украины с Сербией в дебютном розыгрыше Лиги наций.

Поединок 1-го тура Украина – Сербия состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьски на стадионе имени Казимежа Дейна (Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny). Время начала игры – 16:00 по киевскому времени.

Матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября (начало – в 19:00 по киевскому времени). Будет принимать его городской стадион в Гдыне.