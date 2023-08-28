Определено время начала матча между женскими сборными Украины и Сербии
Сине-желтая команда примет участие в первом в истории турнире Лиги наций
Женская сборная Украины сыграет в групповом турнире Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций. Сине-желтые выступят в группе В3, где сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.
Украинская ассоциация футбола при поддержке Польского футбольного союза согласовала с УЕФА место проведения домашнего матча национальной женской команды Украины с Сербией в дебютном розыгрыше Лиги наций.
Поединок 1-го тура Украина – Сербия состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьски на стадионе имени Казимежа Дейна (Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny). Время начала игры – 16:00 по киевскому времени.
Матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября (начало – в 19:00 по киевскому времени). Будет принимать его городской стадион в Гдыне.
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