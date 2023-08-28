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Лига наций
28 августа 2023, 02:45 | Обновлено 28 августа 2023, 03:19
31
0

Определено время начала матча между женскими сборными Украины и Сербии

Сине-желтая команда примет участие в первом в истории турнире Лиги наций

28 августа 2023, 02:45 | Обновлено 28 августа 2023, 03:19
31
0
Определено время начала матча между женскими сборными Украины и Сербии
УАФ

Женская сборная Украины сыграет в групповом турнире Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций. Сине-желтые выступят в группе В3, где сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.

Украинская ассоциация футбола при поддержке Польского футбольного союза согласовала с УЕФА место проведения домашнего матча национальной женской команды Украины с Сербией в дебютном розыгрыше Лиги наций.

Поединок 1-го тура Украина – Сербия состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьски на стадионе имени Казимежа Дейна (Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny). Время начала игры – 16:00 по киевскому времени.

Матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября (начало – в 19:00 по киевскому времени). Будет принимать его городской стадион в Гдыне.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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