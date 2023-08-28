27.08.2023 22:30 – FT 4 : 2
Испания28 августа 2023, 03:38 | Обновлено 28 августа 2023, 03:56
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ВИДЕО. Валенсия проиграла Осасуне, Атлетик в веселом матче победил Бетис
Вечером 27 августа состоялись поединки 3-го тура чемпионата Испании
28 августа 2023, 03:38 | Обновлено 28 августа 2023, 03:56
21
0
Вечером 27 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.
Валенсия проиграла Осасуне (1:2), причем гости забили победный гол на 90+5 минуте.
Атлетик в веселом результативном матче победил Бетис (4:2), проигрывая по ходу 0:2.
Ла Лига. 3-й тур, 27 августа
Валенсия – Осасуна – 1:2
Голы: Дуро, 80 – Орос, 24 (пен), Видаль, 90+5
Атлетик – Бетис – 4:2
Голы: Весга, 30 (пен), 45 (пен), Гурусета, 45+8, Унаи Гомес, 84 – Виллиан Жозе, 2, Иско, 10.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Унай Гомес (Атлетик Бильбао).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
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