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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
27.08.2023 22:30 – FT 4 : 2
Бетис
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Испания
28 августа 2023, 03:38 | Обновлено 28 августа 2023, 03:56
21
0

ВИДЕО. Валенсия проиграла Осасуне, Атлетик в веселом матче победил Бетис

Вечером 27 августа состоялись поединки 3-го тура чемпионата Испании

28 августа 2023, 03:38 | Обновлено 28 августа 2023, 03:56
21
0
ВИДЕО. Валенсия проиграла Осасуне, Атлетик в веселом матче победил Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.

Валенсия проиграла Осасуне (1:2), причем гости забили победный гол на 90+5 минуте.

Атлетик в веселом результативном матче победил Бетис (4:2), проигрывая по ходу 0:2.

Ла Лига. 3-й тур, 27 августа

Валенсия – Осасуна – 1:2

Голы: Дуро, 80 – Орос, 24 (пен), Видаль, 90+5

Атлетик – Бетис – 4:2

Голы: Весга, 30 (пен), 45 (пен), Гурусета, 45+8, Унаи Гомес, 84 – Виллиан Жозе, 2, Иско, 10.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Унай Гомес (Атлетик Бильбао).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
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Источник Sport.ua
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