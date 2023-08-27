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  4. Виктор СКРИПНИК: «Тактика контратак себя оправдала»
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 23:29 |
48
0

Виктор СКРИПНИК: «Тактика контратак себя оправдала»

Тренер «Ворсклы» – о победе над «Черноморцем»

27 августа 2023, 23:29 |
48
0
Виктор СКРИПНИК: «Тактика контратак себя оправдала»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу 2:1 над «Черноморцем» в пятом туре УПЛ:

«Ну если мы выиграли, то значит тактика игры на контратаках себя оправдала. Мы смотрим на себя, мы играем, как можем, изучаем сильные стороны нашего соперника. Отдали мяч, но уверенно наиграли на победу, потому что у нас было больше шансов. Если бы мы использовали все свои шансы сегодня, то точно было бы 4 гола.

Впечатления после игры? Ох, если бы мне сказали перед игрой, что мы выиграем 2:1, то я бы сразу подписался. Что говорить, ребята старались, как и «Черноморец». В такую жару очень тяжело играть. Только могу поблагодарить. После игры мы уже перед игрой, так что мы смотрим вперед. У нас будет пауза 1-2 дня, и мы будем готовиться к «Александрии».

Корниенко? Сегодня он сыграл час. Надеемся, что в следующем матче он уже сыграет больше минут. Но класс есть класс, это видно. Но мы не хотим его перебегать или передержать, чтобы у него была травма или еще что-нибудь. Мы так и планировали, что он час сыграет, и дальше будем смотреть».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Ворскла - Черноморец Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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