Александр Скляр провел 250-й матч в УПЛ

Поединок с «Черноморцем» (2:1) стал 250-м в карьере 32-летнего полузащитника полтавчан Александра Скляра. 212 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 24 - в Кубке Украины и 14 - в еврокубках. 245 матчей Скляр провел за «Ворсклу», 4 - за «Харьков» и 1 - за «Звезду».

Чтобы стать членом гвардейского «Клуба 250», Александру понадобилось 14 лет 302 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 29 октября 2008 года в домашнем кубковом поединке «Харькова» с донецким «Металлургом» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ