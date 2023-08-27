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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 22:55 | Обновлено 27 августа 2023, 23:07
56
0

Александр Скляр провел 250-й матч в УПЛ

32-летний хавбек полтавчан провел юбилейный поединок

27 августа 2023, 22:55 | Обновлено 27 августа 2023, 23:07
56
0
Александр Скляр провел 250-й матч в УПЛ
ФК Ворскла. Александр Скляр (на дальнем плане)

Поединок с «Черноморцем» (2:1) стал 250-м в карьере 32-летнего полузащитника полтавчан Александра Скляра. 212 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 24 - в Кубке Украины и 14 - в еврокубках. 245 матчей Скляр провел за «Ворсклу», 4 - за «Харьков» и 1 - за «Звезду».

Чтобы стать членом гвардейского «Клуба 250», Александру понадобилось 14 лет 302 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 29 октября 2008 года в домашнем кубковом поединке «Харькова» с донецким «Металлургом» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Александр Скляр Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
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