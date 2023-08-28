Украина. Премьер лига28 августа 2023, 00:37 | Обновлено 28 августа 2023, 01:00
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Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Экс-коуч «Твенте» и «Истры» не собирается в Украину
28 августа 2023, 00:37 | Обновлено 28 августа 2023, 01:00
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Испанский специалист Гонсало Гарсия не станет главным тренером «Днепра-1», информирует ТаТоТаке.
Судя по всему, главной причиной являются вопросы безопасности из-за войны в Украине.
Ранее сообщалось, что днепровскую команду может возглавить 39-летний испанский специалист.
Экс-коуч нидерландского «Твенте» Гонсало Гарсия привел «Истру 1961» к 5-му месту в чемпионате Хорватии.
После отставки Александра Кучера «Днепр-1» пока что временно возглавляет Валерий Городов.
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