Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?

Испанский специалист Гонсало Гарсия не станет главным тренером «Днепра-1», информирует ТаТоТаке.

Судя по всему, главной причиной являются вопросы безопасности из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что днепровскую команду может возглавить 39-летний испанский специалист.

Экс-коуч нидерландского «Твенте» Гонсало Гарсия привел «Истру 1961» к 5-му месту в чемпионате Хорватии.

После отставки Александра Кучера «Днепр-1» пока что временно возглавляет Валерий Городов.