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  4. Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 00:37 | Обновлено 28 августа 2023, 01:00
101
0

Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?

Экс-коуч «Твенте» и «Истры» не собирается в Украину

28 августа 2023, 00:37 | Обновлено 28 августа 2023, 01:00
101
0
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
ФК Истра 1961. Гонсало Гарсия

Испанский специалист Гонсало Гарсия не станет главным тренером «Днепра-1», информирует ТаТоТаке.

Судя по всему, главной причиной являются вопросы безопасности из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что днепровскую команду может возглавить 39-летний испанский специалист.

Экс-коуч нидерландского «Твенте» Гонсало Гарсия привел «Истру 1961» к 5-му месту в чемпионате Хорватии.

После отставки Александра Кучера «Днепр-1» пока что временно возглавляет Валерий Городов.

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чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Истра 1961 Днепр-1 ТаТоТаке Гонсало Гарсия
Источник ТаТоТаке
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