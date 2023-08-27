ВАН ЛЕУВЕН: «Имея на одного футболиста меньше, мы сумели забить еще»
Главный тренер «Шахтера» подытожил матч с «Колосом»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал победу своей команды в игре с «Колосом» (2:0).
– Мистер, как в целом прокомментируете матч? Насколько тяжел он был?
– Считаю, мы хорошо начали: контролировали игру, контролировали мяч, пытались создавать моменты и в конце концов забили первый гол. Когда же получили красную карточку, то вынуждены были перестроиться, больше думать о структуре игры и сфокусироваться на обороне. И имея на одного футболиста меньше, мы все равно сумели провести еще один мяч. Во втором тайме подстраивали игру под систему из десяти игроков и преследовали цель довести матч до победы, поэтому пытались держать тот темп, что был у нас до перерыва, и атаковать.
В некоторых моментах это удалось, но мы больше не забивали. И я хочу отметить, что футболисты, которые начали играть в меньшинстве, и вышедшие на замену члены команды прекрасно поработали на поле. Они помогли нам забить второй гол, остаться в игре во втором тайме и не пропустить ни одного мяча.
– В каком состоянии стал Лемкин, ведь мы еще не видели его в УПЛ, а только в матче с «Тоттенхэмом»?
– Стал в поединке с «Тоттенхэмом» получил небольшое повреждение, которое может ухудшиться, если он продолжит играть, поэтому мы дали ему возможность восстановиться. В последние дни он тренировался с командой, и нам кажется, что ему нужно больше времени, чтобы войти в состав, – сказал ван Леувен.
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