Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ЛЕУВЕН: «Имея на одного футболиста меньше, мы сумели забить еще»
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 22:15 | Обновлено 27 августа 2023, 22:17
419
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Имея на одного футболиста меньше, мы сумели забить еще»

Главный тренер «Шахтера» подытожил матч с «Колосом»

27 августа 2023, 22:15 | Обновлено 27 августа 2023, 22:17
419
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Имея на одного футболиста меньше, мы сумели забить еще»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал победу своей команды в игре с «Колосом» (2:0).

– Мистер, как в целом прокомментируете матч? Насколько тяжел он был?

– Считаю, мы хорошо начали: контролировали игру, контролировали мяч, пытались создавать моменты и в конце концов забили первый гол. Когда же получили красную карточку, то вынуждены были перестроиться, больше думать о структуре игры и сфокусироваться на обороне. И имея на одного футболиста меньше, мы все равно сумели провести еще один мяч. Во втором тайме подстраивали игру под систему из десяти игроков и преследовали цель довести матч до победы, поэтому пытались держать тот темп, что был у нас до перерыва, и атаковать.

В некоторых моментах это удалось, но мы больше не забивали. И я хочу отметить, что футболисты, которые начали играть в меньшинстве, и вышедшие на замену члены команды прекрасно поработали на поле. Они помогли нам забить второй гол, остаться в игре во втором тайме и не пропустить ни одного мяча.

– В каком состоянии стал Лемкин, ведь мы еще не видели его в УПЛ, а только в матче с «Тоттенхэмом»?

– Стал в поединке с «Тоттенхэмом» получил небольшое повреждение, которое может ухудшиться, если он продолжит играть, поэтому мы дали ему возможность восстановиться. В последние дни он тренировался с командой, и нам кажется, что ему нужно больше времени, чтобы войти в состав, – сказал ван Леувен.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Тактика контратак себя оправдала»
Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор
Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер Патрик ван Леувен пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Бокс | 27 августа 2023, 01:20 139
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде

Украинец успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе

Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти
Футбол | 27 августа 2023, 15:48 16
Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти
Заря может остаться без тренера: Лалатович хочет уйти

У серба будет серьезный разговор с президентом клуба

Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Бокс | 27.08.2023, 04:05
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Бокс | 27.08.2023, 01:32
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Футбол | 27.08.2023, 22:09
Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
25.08.2023, 16:00 77
Футбол
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 18
Футбол
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
27.08.2023, 10:05 13
Бокс
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 1
Бокс
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 1
Бокс
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
25.08.2023, 16:43 23
Футбол
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
25.08.2023, 19:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем