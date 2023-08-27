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  4. Источник: Ярмоленко сможет сыграть за сборную Украины в сентябре
Чемпионат Европы
27 августа 2023, 21:55 |
204
0

Источник: Ярмоленко сможет сыграть за сборную Украины в сентябре

Травма вингера «Динамо» оказалась несерьезной

27 августа 2023, 21:55 |
204
0
Источник: Ярмоленко сможет сыграть за сборную Украины в сентябре
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Из-за травмы Андрей Ярмоленко пропустил матч «Динамо» Киев в плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» (поражение 2:3). После этого ряд СМИ сообщал о том, что Ярмоленко не поможет и сборной Украины в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024.

Однако Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» эту информацию опроверг. По их данным, травма Ярмоленко не серьезная, и за сборную он сыграет.

В сентябре сборная Украины проведет два матча: против команд Англии и Италии 9 и 12 сентября соответственно.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев сборная Украины по футболу Евро-2024 травма
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