Чемпионат Европы27 августа 2023, 21:55 |
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Источник: Ярмоленко сможет сыграть за сборную Украины в сентябре
Травма вингера «Динамо» оказалась несерьезной
27 августа 2023, 21:55 |
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Из-за травмы Андрей Ярмоленко пропустил матч «Динамо» Киев в плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» (поражение 2:3). После этого ряд СМИ сообщал о том, что Ярмоленко не поможет и сборной Украины в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024.
Однако Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» эту информацию опроверг. По их данным, травма Ярмоленко не серьезная, и за сборную он сыграет.
В сентябре сборная Украины проведет два матча: против команд Англии и Италии 9 и 12 сентября соответственно.
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