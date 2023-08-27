Из болота – в болото. Карраскаль сменил один московский клуб на другой

25-летний колумбийский атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль перешел из московского цска в динамо, которое также базируется в этом городке на болотах.

По неофициальной информации трансфер Карраскаля обошелся «динамо» в 3,5 миллиона евро. С москвичами южноамериканец подписал контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.

Карраскаль перешел в цска 18 февраля минувшего года. Сперва это была аренда из «Ривер Плейт», но летом 2022-го контракт хавбека был выкуплен за 3 миллиона евро. Впоследствии Хорхе заявлял, что не собирается покидать москву, так как там у него «спокойная жизнь».

Напомним, с лета 2017 по начало 2019 годов Карраскаль выступал за «Карпаты» (41 матч, 6 голов, 5 ассистов), а затем отдавался львовянами в аренду «Ривер Плейту», который и выкупил контракт колумбийца за 2,5 миллиона евро.