Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Бывший вингер «Карпат» не собирается покидать российский клуб
Атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, известный в Украине по выступлениям в составе львовских «Карпат», не хочет покидать российский клуб.
«Я не буду прибегать к возможности расторгнуть соглашение благодаря правилам ФИФА. У меня долгосрочный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, счастлив и всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Я не собираюсь ничего менять и не собираюсь никуда уходить.
Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если случится что-нибудь необычное, нас не покинут и даже помогут с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать.
В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-нибудь ехать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь очень счастлив», - сказал Карраскаль.
Хорхе Карраскаль провел за «Карпаты» 39 матчей в 2017-2019 годах.
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