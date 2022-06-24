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  4. Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Россия
24 июня 2022, 16:52 | Обновлено 24 июня 2022, 17:00
495
1

Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»

Бывший вингер «Карпат» не собирается покидать российский клуб

24 июня 2022, 16:52 | Обновлено 24 июня 2022, 17:00
495
1
Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
ФК ЦСКА

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, известный в Украине по выступлениям в составе львовских «Карпат», не хочет покидать российский клуб.

«Я не буду прибегать к возможности расторгнуть соглашение благодаря правилам ФИФА. У меня долгосрочный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, счастлив и всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Я не собираюсь ничего менять и не собираюсь никуда уходить.‎

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Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если случится что-нибудь необычное, нас не покинут и даже помогут с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать.

В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-нибудь ехать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь очень счастлив», - сказал Карраскаль.

Хорхе Карраскаль провел за «Карпаты» 39 матчей в 2017-2019 годах.

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Источник Матч ТВ
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Letifer
А чё ему парится? Он, помнится, и во Львове поиграл максимум месяц, а потом в ночных клубах пропадал и безбожно бухал
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Теннис
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