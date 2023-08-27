Никита БУРДА: «Есть много команд, которые могут отбирать очки у фаворитов»

Летом ковалевский «Колос» провел активную трансферную кампанию, пополнив состав опытными футболистами. Один из них – Никита Бурда, который перешел в «Колос» с «Динамо». Никита оценил старт команды в чемпионате.

— Никита, в прошлом туре (интервью бралось перед 5 туром – прим. Sport.ua) вы сыграли непростой матч против «Руха». Так получилось, что на данный момент это была встреча лидеров чемпионата. Как бы вы оценили эту игру для себя и команды?

— Если вспоминать ту игру, то результат 1:1 для нас более положительный, чем для «Руха». Они были ближе к победе, у них было больше моментов, и вообще, «Рух» как команда очень понравился, очень прибавили в этом сезоне. Игра была тяжелая, во-первых, было очень жарко. «Арена Львов» – специфический стадион, достаточно закрытый и в такую погоду там тяжело циркулирует воздух. Поэтому было физически тяжеловато. Во-вторых, в «Руха» много молодых игроков и видно, что они хорошо работали над физикой, в первом тайме лучше смотрелись мы, а вот во втором тайме преимущество было уже за ними. Поэтому для нас ничья стала более положительным результатом, чем для них. В общем, хорошая игра была.

— Если в «Руха» много молодых игроков, то вы в это межсезонье собрали команду опытных ребят. Как приход такого количества мастеров повлиял на атмосферу в коллективе?

— Все хорошо, общаемся прекрасно, тепло общаемся в коллективе. Понятно, что мы все знакомы между собой, но теперь мы в одной команде и знакомимся ближе. Теперь надо показать хороший результат, именно он является мерилом того, хорошо ли у команды в плане атмосферы. Сезон все покажет, можно говорить, что все здорово, а результата не будет. А можно ничего не говорить и видеть результат. Здесь все покажет только финальная турнирная таблица.

— Ты присоединился к «Колосу» этим летом, хотя сейчас многие украинские футболисты едут играть за границу. Что стало для тебя тем фактором, который повлиял на твое решение выбрать для продолжения карьеры именно украинский клуб?

— Были варианты, но я не скажу, что дошло до конкретики. А еще, если смотреть правду в глаза, это не какие-то клубы, ради которых я хотел бы уехать из дома, из Украины. Я хотел остаться здесь. Конечно, будь это топовые команды на мой уровень, тогда я бы рассматривал такие варианты. Но больше мне хотелось остаться в Украине, а во-вторых, «Колос» – это единственный клуб, озвучивший конкретику. Клуб выбрал меня, а я ответил согласием.

Сам «Колос» мне очень импонирует, я знаю этот клуб уже очень давно, играл с ними еще в чемпионате области, когда я был в молодежных командах Динамо, а «Колос» играл в любителях. За это время клуб показал фантастический прогресс, поднявшись из любителей в Премьер-Лигу, построили базу, стадион. Совпали несколько факторов, поэтому я и оказался здесь.

— Следующая игра в чемпионате у вас против «Шахтера», на неделе была игра Кубка Украины. Насколько интенсивен такой график в начале сезона?

— Все хорошо, мы хорошо поработали на сборах, а играть матчи –. это лучше, чем тренироваться. Конечно, если по себе посмотреть, мне немного тяжело переносить такое количество матчей, но не из-за нагрузки, а из-за погодных условий. Когда сильная жара, идет еще больше сил и организм нуждается в более тщательном восстановлении, чтобы ты был готов к следующему матчу. Календарь действительно нелегок – «Рух», матч на Кубок, а затем «Шахтер». Но когда есть положительный результат, то и работать легче, и усталость переносится лучше.

— «Шахтер» уже дважды потерял очки в текущем чемпионате, сыграв вничью с «Вересом» и «Кривбассом». Это удивило тебя?

— Конечно. «Шахтер» — это лидер украинского футбола, топовая команда. Поэтому когда они теряют очки, это всегда определенным образом сенсация. Мне сейчас нравится то, что лидеры теряют очки. Раньше было так, что играет« Шахтер» или «Динамо», включаешь игру, а там на 30-й минуте уже 2:0 счет и судьба матча де-факто поняла. Классно, что сейчас много команд, которые могут отбирать очки у фаворитов, я считаю, что этот чемпионат только выиграет от этого, – сказал Бурда.