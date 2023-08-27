Пресс-аташе Зари – об отставке Лалатовича: «Ждите официальную информацию»

Сегодня по интернету разошлась информация о том, что главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович подал в отставку с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. Но пресс-атташе «Зари» Максим Поваров еще не смог официально подтвердить информацию об отставке.

«Пока ничего не можем комментировать. Давайте дождемся официальной информации. Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем. Пока я не знаю, состоялся ли разговор», – сказал Поваров.

Тем временем уже даже называют преемника Лалатовича – речь идет о его помощнике Младене Бартуловиче.

Напомним, отставку Лалатовича недавно спрогнозировал Йожеф Сабо.