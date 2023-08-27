Пресс-аташе Зари – об отставке Лалатовича: «Ждите официальную информацию»
Максим Поваров не смог точно подтвердить или опровергнуть отставку тренера
Сегодня по интернету разошлась информация о том, что главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович подал в отставку с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. Но пресс-атташе «Зари» Максим Поваров еще не смог официально подтвердить информацию об отставке.
«Пока ничего не можем комментировать. Давайте дождемся официальной информации. Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем. Пока я не знаю, состоялся ли разговор», – сказал Поваров.
Тем временем уже даже называют преемника Лалатовича – речь идет о его помощнике Младене Бартуловиче.
Напомним, отставку Лалатовича недавно спрогнозировал Йожеф Сабо.
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