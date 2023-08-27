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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 19:16 | Обновлено 27 августа 2023, 19:20
693
0

Пресс-аташе Зари – об отставке Лалатовича: «Ждите официальную информацию»

Максим Поваров не смог точно подтвердить или опровергнуть отставку тренера

27 августа 2023, 19:16 | Обновлено 27 августа 2023, 19:20
693
0
Пресс-аташе Зари – об отставке Лалатовича: «Ждите официальную информацию»
ФК «Заря» Луганск. Ненад Лалатович

Сегодня по интернету разошлась информация о том, что главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович подал в отставку с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. Но пресс-атташе «Зари» Максим Поваров еще не смог официально подтвердить информацию об отставке.

«Пока ничего не можем комментировать. Давайте дождемся официальной информации. Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем. Пока я не знаю, состоялся ли разговор», – сказал Поваров.

Тем временем уже даже называют преемника Лалатовича – речь идет о его помощнике Младене Бартуловиче.

Напомним, отставку Лалатовича недавно спрогнозировал Йожеф Сабо.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Минай Минай - Заря Ненад Лалатович отставка
Источник Украинский футбол
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