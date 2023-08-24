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Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 02:30 | Обновлено 24 августа 2023, 02:33
211
0

Йожеф САБО: «Лалатович в Заре долго не задержится»

Экс-тренер сборной Украины – о тренере луганской команды

24 августа 2023, 02:30 | Обновлено 24 августа 2023, 02:33
211
0
Йожеф САБО: «Лалатович в Заре долго не задержится»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный экс-тренер Йожеф Сабо жестко прокомментировал перспективы Ненада Лалатвича во главе луганской «Зари».

«Я вообще не понимаю, почему назначили Лалатовича. В Украине есть хорошие молодые тренеры, хорошо работавшие, но на них не обращают внимания. Это Юрий Скрипник и Дмитрий Михайленко. Я тренировал их и могу сказать, что они с характером и могут поставить игровую дисциплину.

Лалатович не умеет ставить игру в обороне, серб хочет играть в открытый футбол, но у «Зари» нет качественных игроков для атакующей тактики. Ему будет тяжело, думаю, Лалатович в Заре долго не задержится. Он не столь большой тренер. Лалатович пришел в Зорю, потому что другие команды его просто не взяли», – сказал Сабо.

В четверг луганская «Заря» сыграет с чешской «Славией» в плей-офф Лиги Европы.

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Йожеф Сабо Ненад Лалатович Украинская Премьер-лига Заря Луганск
Источник Украинский футбол
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