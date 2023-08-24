Йожеф САБО: «Лалатович в Заре долго не задержится»

Известный экс-тренер Йожеф Сабо жестко прокомментировал перспективы Ненада Лалатвича во главе луганской «Зари».

«Я вообще не понимаю, почему назначили Лалатовича. В Украине есть хорошие молодые тренеры, хорошо работавшие, но на них не обращают внимания. Это Юрий Скрипник и Дмитрий Михайленко. Я тренировал их и могу сказать, что они с характером и могут поставить игровую дисциплину.

Лалатович не умеет ставить игру в обороне, серб хочет играть в открытый футбол, но у «Зари» нет качественных игроков для атакующей тактики. Ему будет тяжело, думаю, Лалатович в Заре долго не задержится. Он не столь большой тренер. Лалатович пришел в Зорю, потому что другие команды его просто не взяли», – сказал Сабо.

В четверг луганская «Заря» сыграет с чешской «Славией» в плей-офф Лиги Европы.