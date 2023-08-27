Владимир ШАРАН: «Довольны игрой, но не хватает мастерства»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча пятого тура УПЛ против «Зари» (ничья 1:1):

По сравнению с матчем в Киеве против «Металлиста 1925», игра лично мне понравилась. Я думаю, что зрителям тоже. Не могу сказать, что мы закрывались в этом матче. Мы постоянно пытались встречать соперника в средней зоне и накрывать игроков на начальной фазе атак, не давать им разыгрывать мяч.

Понимали, что той команде, которая будет много владеть мячом, будет тяжело физически. Я доволен действиями своих подопечных. Мы разговаривали с ними, настраивали их на победу. Несмотря на то, что играли против «Зари». «Заря» или не «Заря», а нам нужно настроиться на победу в каждом матче, чтобы поправить турнирное положение.

Как и с «Металлистом 1925», у нас были моменты, которые создавали, но не реализовали. Только с пенальти сравняли счет. Было много моментов, много ударов от нас. Интересно посмотреть статистику, я не помню, чтобы мы так агрессивно играли и забили только один мяч. Это показатель того, что не хватает мастерства.

Но в целом довольны игрой. Были качели, могли выиграть, могли и проиграть».