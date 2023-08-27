Германия27 августа 2023, 12:23 |
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Бохум - Боруссия Дортмунд - 1:1. Видео голоа и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
27 августа 2023, 12:23 |
47
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Бохум – Боруссия Д 1:1
Голы: 1:0 – 13 Штегер, 1:1 – 56 Мален.
Бохум – Риманн, Пасслак (Гамбоа, 81), Ордец, Машович, Бернардо, Виттек (Данило Соарес, 48), Лосилла, Штегер (Остерхаге, 81), Беро, Асано (Антви-Аджей, 59), Хофманн (Брошински, 59).
Боруссия Д – Кобель, Хуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Адейеми, 62), Джан, Брандт, Нмеча (Озджан, 81), Вольф, Мален (Байно-Гиттенс, 81), Аллер (Мукоко, 81).
Предупреждения: Штегер (66), Беро (71), Джан (75).
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