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Германия
27 августа 2023, 12:23 |
47
0

Бохум - Боруссия Дортмунд - 1:1. Видео голоа и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

27 августа 2023, 12:23 |
47
0
Бохум - Боруссия Дортмунд - 1:1. Видео голоа и обзор матча

Бохум – Боруссия Д 1:1

Голы: 1:0 – 13 Штегер, 1:1 – 56 Мален.

Бохум – Риманн, Пасслак (Гамбоа, 81), Ордец, Машович, Бернардо, Виттек (Данило Соарес, 48), Лосилла, Штегер (Остерхаге, 81), Беро, Асано (Антви-Аджей, 59), Хофманн (Брошински, 59).

Боруссия Д – Кобель, Хуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Адейеми, 62), Джан, Брандт, Нмеча (Озджан, 81), Вольф, Мален (Байно-Гиттенс, 81), Аллер (Мукоко, 81).

Предупреждения: Штегер (66), Беро (71), Джан (75).

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Источник Sport.ua
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