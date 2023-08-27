26.08.2023 19:30 – FT 0 : 3
Германия27 августа 2023, 11:58 | Обновлено 27 августа 2023, 12:17
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Боруссия М - Байер - 0:3 Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
27 августа 2023, 11:58 | Обновлено 27 августа 2023, 12:17
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Боруссия М – Байер 0:3
Голы: 0:1 – 18 Бонифасе, 0:2 – 45 Та, 0:3 – 53 Бонифасе.
Боруссия М – Омлин, Фридрих, Вебер, Итакура (Ульрих, 88), Скалли, Нгуму (Хак, 67), Вайгль, Нойхаус (Райтц, 67), Онора (Боржес Санчес, 79), Чванчара (Ранос, 79), Плеа.
Байер – Градецки, Фримпонг (Артур, 70), Та, Тапсоба, Коссуну (Станишич, 81), Гримальдо, Джака, Хофманн (Гложек, 81), Паласиос (Андрих, 70), Виртц, Бонифасе (Пуэрта, 88).
Предупреждения: Бонифасе (16), Чванчара (45), Та (45), Фримпонг (45), Итакура (45).
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
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