Байер уверенно обыграл Боруссию М на выезде, мощный камбэк Хоффенхайма
«Боруссия Д» ушла от поражения в матче с «Бохумом»
Состоялись шесть матчей 2-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» Д отыгралась в матче с «Бохумом», «Фрайбург» вырвал победу во встрече с «Вердером», «Дармштадт» крупно проиграл «Униону».
«Хоффенхайм» отыгрался с 0:2 против «Хайденхайма», «Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу», «Байер» добыл крупную выездную победу над «Боруссией М».
Чемпионат Германии. 2-й тур
«Бохум» – «Боруссия Д» – 1:1
Голы: Штегер (13) – Мален (56).
«Фрайбург» – «Вердер» – 1:0
Гол: Филипп (90+6).
«Дармштадт» – «Унион» – 1:4
Голы: Мелем (24) – Гозенс (4, 34), Беренс (39), Дуки (65).
«Хайденхайм» – «Хоффенхайм» – 2:3
Голы: Бесте (26), Пирингер (58) – Байер (77), Кадержабек (80), пенальти Крамарич (90).
«Кельн» – «Вольфсбург» – 1:2
Голы: Вальдшмидт (55) – Винд (62, 72).
«Боруссия М» – «Байер» – 0:3
Голы: Бонифасе (18, 53), Та (45).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Началось расследования ГБР по фактам стрельбы Поворознюка по людям
Украинский боксер проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве