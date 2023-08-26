Байер уверенно обыграл Боруссию М на выезде, мощный камбэк Хоффенхайма

Состоялись шесть матчей 2-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» Д отыгралась в матче с «Бохумом», «Фрайбург» вырвал победу во встрече с «Вердером», «Дармштадт» крупно проиграл «Униону».

«Хоффенхайм» отыгрался с 0:2 против «Хайденхайма», «Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу», «Байер» добыл крупную выездную победу над «Боруссией М».

Чемпионат Германии. 2-й тур

«Бохум» – «Боруссия Д» – 1:1

Голы: Штегер (13) – Мален (56).

«Фрайбург» – «Вердер» – 1:0

Гол: Филипп (90+6).

«Дармштадт» – «Унион» – 1:4

Голы: Мелем (24) – Гозенс (4, 34), Беренс (39), Дуки (65).

«Хайденхайм» – «Хоффенхайм» – 2:3

Голы: Бесте (26), Пирингер (58) – Байер (77), Кадержабек (80), пенальти Крамарич (90).

«Кельн» – «Вольфсбург» – 1:2

Голы: Вальдшмидт (55) – Винд (62, 72).

«Боруссия М» – «Байер» – 0:3

Голы: Бонифасе (18, 53), Та (45).

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