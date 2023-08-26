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Чемпионат Германии
Бохум
26.08.2023 16:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
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Германия
26 августа 2023, 21:54 |
114
0

Байер уверенно обыграл Боруссию М на выезде, мощный камбэк Хоффенхайма

«Боруссия Д» ушла от поражения в матче с «Бохумом»

26 августа 2023, 21:54 |
114
0
Байер уверенно обыграл Боруссию М на выезде, мощный камбэк Хоффенхайма
ФК Байер

Состоялись шесть матчей 2-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» Д отыгралась в матче с «Бохумом», «Фрайбург» вырвал победу во встрече с «Вердером», «Дармштадт» крупно проиграл «Униону».

«Хоффенхайм» отыгрался с 0:2 против «Хайденхайма», «Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу», «Байер» добыл крупную выездную победу над «Боруссией М».

Чемпионат Германии. 2-й тур

«Бохум» – «Боруссия Д» – 1:1
Голы: Штегер (13) – Мален (56).

«Фрайбург» – «Вердер» – 1:0
Гол: Филипп (90+6).

«Дармштадт» – «Унион» – 1:4
Голы: Мелем (24) – Гозенс (4, 34), Беренс (39), Дуки (65).

«Хайденхайм» – «Хоффенхайм» – 2:3
Голы: Бесте (26), Пирингер (58) – Байер (77), Кадержабек (80), пенальти Крамарич (90).

«Кельн» – «Вольфсбург» – 1:2
Голы: Вальдшмидт (55) – Винд (62, 72).

«Боруссия М» – «Байер» – 0:3
Голы: Бонифасе (18, 53), Та (45).

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Источник Sport.ua
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