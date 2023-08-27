Марсель - Брест - 2:0. Видео голов и обзор матча
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Экс-команда украинца Руслана Малиновского Марсель, очень уверенно начали чемпионат. Во втором туре команда без проблем обыграла на своем поле Брест - 2:0.
Марсель – Брест 2:0
Голы: 1:0 – 4 Мбемба, 2:0 – 65 Сарр.
Марсель – Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди, Харит (Муге, 49), Верету, Ронжье, Сарр (Гендузи, 80), Ндиай (Витинья, 65), Обамеянг.
Брест – Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Мартен, 61), Камара (Перейра Лаже, 74), Дель Кастийо (Мбок, 90), Ле Дуарон (Дембеле, 74), Мунье (Сатриано, 61).
Предупреждение: Сатриано (73).
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