Марсель - Брест - 2:0. Видео голов и обзор матча

Экс-команда украинца Руслана Малиновского Марсель, очень уверенно начали чемпионат. Во втором туре команда без проблем обыграла на своем поле Брест - 2:0.

Марсель – Брест 2:0



Голы: 1:0 – 4 Мбемба, 2:0 – 65 Сарр.

Марсель – Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Лоди, Харит (Муге, 49), Верету, Ронжье, Сарр (Гендузи, 80), Ндиай (Витинья, 65), Обамеянг.

Брест – Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Мартен, 61), Камара (Перейра Лаже, 74), Дель Кастийо (Мбок, 90), Ле Дуарон (Дембеле, 74), Мунье (Сатриано, 61).

Предупреждение: Сатриано (73).