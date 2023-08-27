Игроки Борнмута перед игрой с Тоттенхэмом поддержали Украину

Футболисты «Борнмута» в субботу, 26 августа, на разминку перед матчем АПЛ с «Тоттенхэмом» вышли в футболках в поддержку Украины.

На экипировке было написано: «Украина, мы вместе». На буквах UK был изображен флаг Великобритании.

«Благодарю всех, кто поддерживает и помогает Украине в такое тяжелое время», – написал после матче украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный.

Напомним, игра «Борнмут» – «Тоттенхэм» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забарный был лучшим на поле в рядах своей команды, но ей это не помогло – она проиграла во второй раз в третьем матче нового сезона.