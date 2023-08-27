Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
27 августа 2023, 09:47 | Обновлено 27 августа 2023, 09:56
47
0

Игроки Борнмута перед игрой с Тоттенхэмом поддержали Украину

Илья Забарный и партнеры разминались в специальных футболках

27 августа 2023, 09:47 | Обновлено 27 августа 2023, 09:56
47
0
Игроки Борнмута перед игрой с Тоттенхэмом поддержали Украину
ФК Борнмут

Футболисты «Борнмута» в субботу, 26 августа, на разминку перед матчем АПЛ с «Тоттенхэмом» вышли в футболках в поддержку Украины.

На экипировке было написано: «Украина, мы вместе». На буквах UK был изображен флаг Великобритании.

«Благодарю всех, кто поддерживает и помогает Украине в такое тяжелое время», – написал после матче украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный.

Напомним, игра «Борнмут» – «Тоттенхэм» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забарный был лучшим на поле в рядах своей команды, но ей это не помогло – она проиграла во второй раз в третьем матче нового сезона.

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Борнмут Английская Премьер-лига Илья Забарный фото чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм
Источник Sport.ua
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