В субботу, 26 августа, сыгран матч 3-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом».

Со счетом 2:0 победу в поединке одержали «шпоры».

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл весь поединок и был лучшим в составе своей команды. На его счету наибольшее количество передач в рядах «вишен». Кроме этого, авторитетный портал WhoScored поставил украинцу за игры высокую оценку 7,0 – это наивысший балл среди всех игроков «Борнмута».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Борнмут – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Мэддисон, 17, Кулушевски, 63.