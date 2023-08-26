Забарный был лучшим, но Борнмут проиграл Тоттенхэму
Украинец провел отличный матч за «вишен»
В субботу, 26 августа, сыгран матч 3-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом».
Со счетом 2:0 победу в поединке одержали «шпоры».
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл весь поединок и был лучшим в составе своей команды. На его счету наибольшее количество передач в рядах «вишен». Кроме этого, авторитетный портал WhoScored поставил украинцу за игры высокую оценку 7,0 – это наивысший балл среди всех игроков «Борнмута».
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ
Английская Премьер-лига. 3-й тур
Борнмут – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Мэддисон, 17, Кулушевски, 63.
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