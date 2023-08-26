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Чемпионат Англии
Борнмут
26.08.2023 14:30 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
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Англия
26 августа 2023, 16:46 | Обновлено 26 августа 2023, 16:58
421
3

Забарный был лучшим, но Борнмут проиграл Тоттенхэму

Украинец провел отличный матч за «вишен»

26 августа 2023, 16:46 | Обновлено 26 августа 2023, 16:58
421
3
Забарный был лучшим, но Борнмут проиграл Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

В субботу, 26 августа, сыгран матч 3-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом».

Со счетом 2:0 победу в поединке одержали «шпоры».

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл весь поединок и был лучшим в составе своей команды. На его счету наибольшее количество передач в рядах «вишен». Кроме этого, авторитетный портал WhoScored поставил украинцу за игры высокую оценку 7,0 – это наивысший балл среди всех игроков «Борнмута».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Борнмут – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Мэддисон, 17, Кулушевски, 63.

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Английская Премьер-лига Борнмут Тоттенхэм Илья Забарный
Источник Sport.ua
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sheva
Забарний найкращий, а в захисті найкращий з великим відривом. Ну Тоттенхем це взагалі відкриття сезону, а гра Борнмута не погана, поганий календар.
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0
Gargantua
большая загадка зачем Борнмут поменял тренера
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