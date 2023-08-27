Юрий Дудник провел первый с сентября 2009 года матч в УПЛ

Новый наставник ЛНЗ Юрий Дудник вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 13 лет 341 день. Свой последний матч в УПЛ он провел 19 сентября 2009 года, когда ведомая им «Заря» одержала дома победу над запорожским «Металлургом» – 3:1.

Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только четыре тренера – Богдан Блавацкий, Юрий Калитвинцев, Александр Томах и Алексей Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ