Юрий Дудник провел первый с сентября 2009 года матч в УПЛ
Пауза наставника ЛНЗ в чемпионатах Украины составила 13 лет 341 день
Новый наставник ЛНЗ Юрий Дудник вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 13 лет 341 день. Свой последний матч в УПЛ он провел 19 сентября 2009 года, когда ведомая им «Заря» одержала дома победу над запорожским «Металлургом» – 3:1.
Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только четыре тренера – Богдан Блавацкий, Юрий Калитвинцев, Александр Томах и Алексей Михайличенко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
|
Пауза
|
Тренер
|
Клубы
|
Даты
|
20 лет 259 дней
|
Богдан БЛАВАЦКИЙ
|
Прикарпатье – Львов
|
08.08.1998 - 24.04.2019
|
18 лет 262 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Закарпатье – Олимпик
|
11.06.2002 - 28.02.2021
|
16 лет 230 дней
|
Александр ТОМАХ
|
Металлург З – Металлург З
|
23.03.1998 - 08.11.2014
|
15 лет 22 дня
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо – Динамо
|
02.08.2004 - 24.08.2019
|
13 лет 341 день
|
Юрий ДУДНИК
|
Заря – ЛНЗ
|
19.09.2009 - 26.08.2023
|
13 лет 39 дней
|
Александр РЯБОКОНЬ
|
Оболонь – Десна
|
16.06.2005 - 25.07.2018
|
12 лет 295 дней
|
Виктор НОСОВ
|
Верес – Ворскла
|
20.09.1992 - 12.07.2005
|
10 лет 353 дня
|
Юрий КЕРМАН
|
Таврия – Ильичевец
|
31.05.1996 - 19.05.2007
|
10 лет 190 дней
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Металлург З – Ингулец
|
26.08.2012 - 04.03.2023
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