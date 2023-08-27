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  4. Юрий Дудник провел первый с сентября 2009 года матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 03:46 | Обновлено 27 августа 2023, 03:48
22
0

Юрий Дудник провел первый с сентября 2009 года матч в УПЛ

Пауза наставника ЛНЗ в чемпионатах Украины составила 13 лет 341 день

27 августа 2023, 03:46 | Обновлено 27 августа 2023, 03:48
22
0
Юрий Дудник провел первый с сентября 2009 года матч в УПЛ
ФК Ворскла Полтава. Юрий Дудник

Новый наставник ЛНЗ Юрий Дудник вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 13 лет 341 день. Свой последний матч в УПЛ он провел 19 сентября 2009 года, когда ведомая им «Заря» одержала дома победу над запорожским «Металлургом» – 3:1.

Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только четыре тренера – Богдан Блавацкий, Юрий Калитвинцев, Александр Томах и Алексей Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Пауза

Тренер

Клубы

Даты

20 лет 259 дней

Богдан БЛАВАЦКИЙ

Прикарпатье – Львов

08.08.1998 - 24.04.2019

18 лет 262 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье – Олимпик

11.06.2002 - 28.02.2021

16 лет 230 дней

Александр ТОМАХ

Металлург З – Металлург З

23.03.1998 - 08.11.2014

15 лет 22 дня

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо – Динамо

02.08.2004 - 24.08.2019

13 лет 341 день

Юрий ДУДНИК

Заря – ЛНЗ

19.09.2009 - 26.08.2023

13 лет 39 дней

Александр РЯБОКОНЬ

Оболонь – Десна

16.06.2005 - 25.07.2018

12 лет 295 дней

Виктор НОСОВ

Верес – Ворскла

20.09.1992 - 12.07.2005

10 лет 353 дня

Юрий КЕРМАН

Таврия – Ильичевец

31.05.1996 - 19.05.2007

10 лет 190 дней

Сергей КОВАЛЕЦ

Металлург З – Ингулец

26.08.2012 - 04.03.2023
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Источник Sport.ua
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