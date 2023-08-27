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Англия
27 августа 2023, 00:08 | Обновлено 27 августа 2023, 00:10
170
0

Челси подписал сербского вратаря из MLS

Контракт со Джордже Петровичем рассчитан на 7 лет

27 августа 2023, 00:08 | Обновлено 27 августа 2023, 00:10
170
0
Челси подписал сербского вратаря из MLS
ФК Челси. Джордже Петрович

«Челси» подписал вратаря Джордже Петровича из команды MLS «Нью-Инглэнд Революшн».

23-летний кипер, на счету которого два матча в составе сборной Сербии, заключил в «синими» семилетний контракт с опцией на дополнительный год.

Петрович начал свою карьеру в родной Сербии, в 2014 году перешел в «Чукарички» где прошел путь от молодежной команды до первой.

Он провел за «Чукарички» 86 матчей, после чего в апреле 2022 года перешел в «Нью-Инглэнд Революшн».

Петрович быстро стал ключевой фигурой в команде клубе из США. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля».

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Нью-Инглэнд Революшн Джордже Петрович трансферы Челси трансферы АПЛ Чукарички
Источник ФК Челси
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