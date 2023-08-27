Челси подписал сербского вратаря из MLS

«Челси» подписал вратаря Джордже Петровича из команды MLS «Нью-Инглэнд Революшн».

23-летний кипер, на счету которого два матча в составе сборной Сербии, заключил в «синими» семилетний контракт с опцией на дополнительный год.

Петрович начал свою карьеру в родной Сербии, в 2014 году перешел в «Чукарички» где прошел путь от молодежной команды до первой.

Он провел за «Чукарички» 86 матчей, после чего в апреле 2022 года перешел в «Нью-Инглэнд Революшн».

Петрович быстро стал ключевой фигурой в команде клубе из США. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля».