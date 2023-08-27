Челси подписал сербского вратаря из MLS
Контракт со Джордже Петровичем рассчитан на 7 лет
«Челси» подписал вратаря Джордже Петровича из команды MLS «Нью-Инглэнд Революшн».
23-летний кипер, на счету которого два матча в составе сборной Сербии, заключил в «синими» семилетний контракт с опцией на дополнительный год.
Петрович начал свою карьеру в родной Сербии, в 2014 году перешел в «Чукарички» где прошел путь от молодежной команды до первой.
Он провел за «Чукарички» 86 матчей, после чего в апреле 2022 года перешел в «Нью-Инглэнд Революшн».
Петрович быстро стал ключевой фигурой в команде клубе из США. В прошлом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в переходе нападающего «Ливерпуля».
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