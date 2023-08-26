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Англия
26 августа 2023, 22:55 | Обновлено 26 августа 2023, 22:57
457
0

Челси заинтересован в переходе нападающего Ливерпуля

Дарвин Нуньес может переехать в Лондон

26 августа 2023, 22:55 | Обновлено 26 августа 2023, 22:57
457
0
Челси заинтересован в переходе нападающего Ливерпуля
football.london. Дарвин Нуньес

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 24-летнему уругвайскому нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.

«Челси» изучает возможность приобретения форварда. Чтобы начать переговоры с «мерсисайдцами», лондонцам необходимо сделать очень привлекательное предложение.

Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из португальской «Бенфики» в июле 2022 года за 80 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Нуньес успел сыграть за «Ливерпуль» в двух матчах АПЛ, но не отмечался в них результативными действиями.

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Источник Football London
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