Челси заинтересован в переходе нападающего Ливерпуля

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 24-летнему уругвайскому нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.

«Челси» изучает возможность приобретения форварда. Чтобы начать переговоры с «мерсисайдцами», лондонцам необходимо сделать очень привлекательное предложение.

Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из португальской «Бенфики» в июле 2022 года за 80 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Нуньес успел сыграть за «Ливерпуль» в двух матчах АПЛ, но не отмечался в них результативными действиями.