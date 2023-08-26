Англия26 августа 2023, 23:19 |
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Брайтон – Вест Хэм – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ
26 августа 2023, 23:19 |
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Состоялся еще один матч 3-го тура АПЛ
«Вест Хэм» на выезде переиграл «Брайтон»
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:3
Голы: Гросс (81) – Уорд-Проуз (19), Боуэн (58), Антонио (63)
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
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