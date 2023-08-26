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Чемпионат Англии
Брайтон
26.08.2023 19:30 – FT 1 : 3
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 августа 2023, 23:19 |
35
0

Брайтон – Вест Хэм – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ

26 августа 2023, 23:19 |
35
0
Брайтон – Вест Хэм – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Брайтон

Состоялся еще один матч 3-го тура АПЛ

«Вест Хэм» на выезде переиграл «Брайтон»

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:3
Голы: Гросс (81) – Уорд-Проуз (19), Боуэн (58), Антонио (63)

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
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Брайтон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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