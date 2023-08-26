Президент Наполи раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал решение 64-летнего итальянского тренера Лучано Спаллетти возглавить национальную сборную Италии.

«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне, что он очень устал, и что ему нужен творческий отпуск. Поэтому я и отпустил его. Но только он сам знает, что творилось у него в голове», – говорит Де Лаурентис.

Напомним, Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, предварительно разорвав контракт с неаполитанским клубом. Лучано должен был выплатить «Наполи» компенсацию в размере 3 миллионов евро, если возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024.

Спаллетти подписал контракт с Федерацией футбола Италии без выплаты компенсации, которую требовал Де Лаурентис. Теперь бывший клуб подал на него в суд.