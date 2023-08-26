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  4. Аталанта подписала игрока сборной Украины U-16
Италия
26 августа 2023, 22:35 |
984
0

Аталанта подписала игрока сборной Украины U-16

Иван Лихолит подписал трехлетний контракт с итальянским клубом

26 августа 2023, 22:35 |
984
0
Аталанта подписала игрока сборной Украины U-16
УАФ. Иван Лихолит

Игрок сборной Украины U-16 Иван Лихолит стал футболистом итальянской «Аталанты». Соглашение предусмотрено на три года с опцией продления. Лихолит действует на позиции левого защитника или лотераля.

В Украине выступал за «Кремень». После начала войны оказался в Германии, где выступал за команду «Дойц» U-17.

Во время товарищеского турнира в Братиславе провел все три поединка за сборную Украины U-16 и забил гол в ворота Латвии.

В юношеской команде «Аталанты» выступает еще один украинец - воспитанник школы «Динамо» атакующий полузащитник Александр Драган. Он также 2007 года рождения и вызывается в сборную Украины U-16.

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Иван Лихолит сборная Украины по футболу U-16 Аталанта трансферы
Источник Sport.ua
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