Езерский назвал состав сборной Украины U-16 на Турнир развития УЕФА

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 г.р.) выступит в Турнире развития УЕФА, который состоится в Словакии с 10 по 15 мая.

Главный тренер украинской команды U-16 Владимир Езерский пригласил 20 футболистов на сбор в преддверие поездки на турнир. Подготовка коллектива начнется 5 мая.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Александр Петренко («Байер» Германия), Илья Волошин («Новелда Юнион» Испания).

Защитники: Никита Шеликета («Шахтер» Донецк), Алексей Рыбак («Динамо» Киев), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Илья Мартюк («Дац 05», Германия), Дмитрий Стрельчук («Бавария» Германия), Дмитрий Варивода («Адмира» Австрия), Демьян Третьяк («Динамо» Хорватия), Даниил Добреля («Визела» Португалия).

Полузащитники: Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Владимир Озимай («Динамо» Киев), Александр Сорока, Артур Ухань (оба - «Гент» Бельгия), Иван Лихолит («Дац 05» Германия), Александр Драган («Аталанта» Италия), Александр Ильченко («Герта» Германия), Дмитрий Богданов («Динамо» Германия).

Нападающие: Даниил Пилипчук («УФК Карпаты» Львов), Демьян Есин («Гутник» Польша)

На Турнире развития УЕФА сборная Украины сыграет 10 мая с командой Словакии, 12-го числа – со сборной Ирландии, а 15 мая померится силами с командой Латвии.

Участие в турнире станет этапом подготовки подопечных Езерского к квалификации Евро-2024 (U-17), которая состоится осенью этого года.