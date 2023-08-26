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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Забитый гол посвящаю своей семье»
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 21:43 |
625
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Забитый гол посвящаю своей семье»

Дебютный гол за новую команду

26 августа 2023, 21:43 |
625
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Забитый гол посвящаю своей семье»

В 5 туре УПЛ "Полесье" разгромило в гостях "Александрию" (3:0) и закрепилось в главной группе лидеров УПЛ. А открыл счет в этом матче вышедший на замену Александр Назаренко. Это его первый забитый мяч в составе житомирян.

- Забивать всегда приятно, тем более в поединке, который складывался непросто, - сказал Александр Назаренко после финального свистка корреспонденту Sport.ua. - Радует, что именно мой удар помог «Полиссе» склонить чашу весов на свою сторону. Посвящаю этот гол своей семье.

– Когда ты в середине второго тайма выходил на замену, какие указания тебе дал главный тренер Юрий Калитвинцев?

- проявлять инициативу, брать игру на себя. Думаю, что я не поднялся. Важно, что гол был из разряда трудовых: Кушниренко удачно сыграл в отборе, отпасовал, я пробил.

- Что говорил Калитвинцев в раздевалке после финального свистка?
-Поблагодарил за игру. Сказал, что мы – команда, что нельзя останавливаться на достигнутом, что идем дальше.

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инсайд Александрия - Полесье Александр Назаренко
Источник Sport.ua
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