Александр НАЗАРЕНКО: «Забитый гол посвящаю своей семье»

В 5 туре УПЛ "Полесье" разгромило в гостях "Александрию" (3:0) и закрепилось в главной группе лидеров УПЛ. А открыл счет в этом матче вышедший на замену Александр Назаренко. Это его первый забитый мяч в составе житомирян.

- Забивать всегда приятно, тем более в поединке, который складывался непросто, - сказал Александр Назаренко после финального свистка корреспонденту Sport.ua. - Радует, что именно мой удар помог «Полиссе» склонить чашу весов на свою сторону. Посвящаю этот гол своей семье.

– Когда ты в середине второго тайма выходил на замену, какие указания тебе дал главный тренер Юрий Калитвинцев?

- проявлять инициативу, брать игру на себя. Думаю, что я не поднялся. Важно, что гол был из разряда трудовых: Кушниренко удачно сыграл в отборе, отпасовал, я пробил.

- Что говорил Калитвинцев в раздевалке после финального свистка?

-Поблагодарил за игру. Сказал, что мы – команда, что нельзя останавливаться на достигнутом, что идем дальше.