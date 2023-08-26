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Чемпионат Италии
Монца
26.08.2023 19:30 – FT 2 : 0
Эмполи
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Италия
26 августа 2023, 21:54 | Обновлено 26 августа 2023, 22:06
222
3

Коваленко не дебютировал за Эмполи, который проиграл. Как и Аталанта

Две команды украинца результатами не блеснули

26 августа 2023, 21:54 | Обновлено 26 августа 2023, 22:06
222
3
Коваленко не дебютировал за Эмполи, который проиграл. Как и Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не появился впервые в форме «Эмполи» в матче 2-го тура Серии А против «Монцы».

Украинец, как известно, не так давно стал игроком «Эмполи» на правах аренды из «Аталанты».

Без Коваленко «Эмполи» проиграл «Монце» со счетом 0:2. В другом матче дня «Аталанта», с которой у украинца все еще действует контракт, на выезде уступила «Фрозиноне» – 1:2.

Чемпионат Италии. 2-й тур

Монца – Эмполи – 2:0

Голы: Кольпани, 45, 53

Фрозиноне – Аталанта – 2:1

Голы: Харруи, 5, Монтеризи, 24 – Сапата, 56

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
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Виктор Коваленко Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Эмполи Фрозиноне Аталанта Дуван Сапата видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
"Коваленко не дебютував за Монцу".. Це важко було зробити, граючи за Емполі
Ответить
+2
PUMA
А как он мог дебютировать за Монцу?
Ответить
+2
andre_lui
Начудили
Ответить
+1
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