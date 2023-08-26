Украинский полузащитник Виктор Коваленко не появился впервые в форме «Эмполи» в матче 2-го тура Серии А против «Монцы».

Украинец, как известно, не так давно стал игроком «Эмполи» на правах аренды из «Аталанты».

Без Коваленко «Эмполи» проиграл «Монце» со счетом 0:2. В другом матче дня «Аталанта», с которой у украинца все еще действует контракт, на выезде уступила «Фрозиноне» – 1:2.

Чемпионат Италии. 2-й тур

Монца – Эмполи – 2:0

Голы: Кольпани, 45, 53

Фрозиноне – Аталанта – 2:1

Голы: Харруи, 5, Монтеризи, 24 – Сапата, 56