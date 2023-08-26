Коваленко не дебютировал за Эмполи, который проиграл. Как и Аталанта
Две команды украинца результатами не блеснули
Украинский полузащитник Виктор Коваленко не появился впервые в форме «Эмполи» в матче 2-го тура Серии А против «Монцы».
Украинец, как известно, не так давно стал игроком «Эмполи» на правах аренды из «Аталанты».
Без Коваленко «Эмполи» проиграл «Монце» со счетом 0:2. В другом матче дня «Аталанта», с которой у украинца все еще действует контракт, на выезде уступила «Фрозиноне» – 1:2.
Чемпионат Италии. 2-й тур
Монца – Эмполи – 2:0
Голы: Кольпани, 45, 53
Фрозиноне – Аталанта – 2:1
Голы: Харруи, 5, Монтеризи, 24 – Сапата, 56
События матча
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