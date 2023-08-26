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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Месси – лучший футболист в истории»
Германия
26 августа 2023, 20:46 |
799
0

Томас МЮЛЛЕР: «Месси – лучший футболист в истории»

Лидер «Баварии» высоко оценил аргентинского гения

26 августа 2023, 20:46 |
799
0
Томас МЮЛЛЕР: «Месси – лучший футболист в истории»
mundodeportivo.com. Томас Мюллер и Лионель Месси

Лидер немецкой «Баварии» 33-летний Томас Мюллер считает, что звезда «Интер Майами» аргентинский нападающий Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.

«Лучший игрок в истории футбола? Для меня – это Лео Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я пойду на стадион из-за его элегантности». В то же время, он очень эффективен с точки зрения результативности, рекордов и завоевания трофеев.

Криштиану Роналду также является сильным кандидатом на это звание, но я предпочитаю аргентинца», – сказал Мюллер.

Недавно Месси стал самым титулованным игроком в истории, выиграв американский Кубок лиг.

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Томас Мюллер Бавария Лионель Месси Интер Майами чемпионат Германии по футболу Бундеслига Major League Soccer (MLS) Криштиану Роналду Аль-Наср Дубай
Источник Daily Mail
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