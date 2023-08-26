Томас МЮЛЛЕР: «Месси – лучший футболист в истории»
Лидер «Баварии» высоко оценил аргентинского гения
Лидер немецкой «Баварии» 33-летний Томас Мюллер считает, что звезда «Интер Майами» аргентинский нападающий Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
«Лучший игрок в истории футбола? Для меня – это Лео Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я пойду на стадион из-за его элегантности». В то же время, он очень эффективен с точки зрения результативности, рекордов и завоевания трофеев.
Криштиану Роналду также является сильным кандидатом на это звание, но я предпочитаю аргентинца», – сказал Мюллер.
Недавно Месси стал самым титулованным игроком в истории, выиграв американский Кубок лиг.
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