Томас МЮЛЛЕР: «Месси – лучший футболист в истории»

Лидер немецкой «Баварии» 33-летний Томас Мюллер считает, что звезда «Интер Майами» аргентинский нападающий Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.

«Лучший игрок в истории футбола? Для меня – это Лео Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я пойду на стадион из-за его элегантности». В то же время, он очень эффективен с точки зрения результативности, рекордов и завоевания трофеев.

Криштиану Роналду также является сильным кандидатом на это звание, но я предпочитаю аргентинца», – сказал Мюллер.

Недавно Месси стал самым титулованным игроком в истории, выиграв американский Кубок лиг.