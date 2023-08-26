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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 19:59 | Обновлено 26 августа 2023, 20:06
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Юрій ДУДНИК: «Доволен тем, какая была самоотдача у футболистов»

И.о. главного тренера черкасского ЛНЗ – о матче против «Металлиста 1925»

26 августа 2023, 19:59 | Обновлено 26 августа 2023, 20:06
150
0
Юрій ДУДНИК: «Доволен тем, какая была самоотдача у футболистов»
ФК ЛНЗ Черкассы. Юрий Дудник

Исполнявший обязанности главного тренера черкасского ЛНЗ Юрий Дудник дал оценку поражению 0:1 от харьковского «Металлиста 1925» в 5-м туре УПЛ (0:1).

«Результатом разочарован, хотя имели массу возможностей, имели моменты. Где-то не хватало везения, может, мастерства. За первый тайм нанесли массу ударов.

У нас было всего несколько дней знакомства с командой. Было мало времени на восстановление после кубковой игры плюс груз неудач команды где-то тоже сыграл.

Думаю, что любой клуб УПЛ до конца заявочного периода ведет селекцию. Надеюсь, что мы две позиции могли бы усилить. Но потенциал у команды есть.

Что касается травмированных, то, возможно, Банада сможет играть после паузы на игры сборных, Рыбалка еще в гипсе, Ковалев еще проходит процедуры. Сами бы хотели, чтобы они вернулись в общую группу.

Сегодня доволен тем, какая была самоотдача у футболистов, как они работали», - сказал Дудник.

В турнирной таблице УПЛ черкасский ЛНЗ занимает 14 место, имея 3 очка. В 6-м туре команда сыграет 3 сентября на выезде с «Днепром-1«.

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Источник ФК ЛНЗ
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