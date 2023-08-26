Зинченко получил невысокую оценку от WhoScored за матч с Фулхэмом

В матче 3-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 56-й минуте при счете 0:1.

Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6.4. Это не очень высокая оценка в составе «канониров». Больше всех в составе «Арсенала» получил Фабиу Виейра (7.47), который отметился ассистом после выхода на замену.

Лучшим в составе «Фулхэма» и в матче стал автор последнего забитого мяча а матче Жоау Пальинья (8.69).