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Англия
26 августа 2023, 20:12 | Обновлено 26 августа 2023, 21:01
1144
0

Зинченко получил невысокую оценку от WhoScored за матч с Фулхэмом

Александр вышел на замену во втором тайме

26 августа 2023, 20:12 | Обновлено 26 августа 2023, 21:01
1144
0
Зинченко получил невысокую оценку от WhoScored за матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (справа)

В матче 3-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 56-й минуте при счете 0:1.

Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6.4. Это не очень высокая оценка в составе «канониров». Больше всех в составе «Арсенала» получил Фабиу Виейра (7.47), который отметился ассистом после выхода на замену.

Лучшим в составе «Фулхэма» и в матче стал автор последнего забитого мяча а матче Жоау Пальинья (8.69).

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Фулхэм - Арсенал Фулхэм Английская Премьер-лига Жоау Пальинья WhoScored
Источник WhoScored
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