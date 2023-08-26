Англия26 августа 2023, 20:12 | Обновлено 26 августа 2023, 21:01
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Зинченко получил невысокую оценку от WhoScored за матч с Фулхэмом
Александр вышел на замену во втором тайме
26 августа 2023, 20:12 | Обновлено 26 августа 2023, 21:01
1144
0
В матче 3-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 56-й минуте при счете 0:1.
Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6.4. Это не очень высокая оценка в составе «канониров». Больше всех в составе «Арсенала» получил Фабиу Виейра (7.47), который отметился ассистом после выхода на замену.
Лучшим в составе «Фулхэма» и в матче стал автор последнего забитого мяча а матче Жоау Пальинья (8.69).
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