Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме

Защитник турецкого «Бешикташа» Артур Масуаку обвинил главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу в расизме после его слов на пресс-конференции после матча плей-офф Лиги конференций.

«Пройдет ли это заявление проверку?» - прокомментировал слова румынского тренера Масуаку.

Напомним, что «Бешикташ» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:3.