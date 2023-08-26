Лига конференций26 августа 2023, 19:12 | Обновлено 26 августа 2023, 20:09
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Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме
Артуру Масуаку не понравились слова тренера «Динамо» после матча Лиги конференций
26 августа 2023, 19:12 | Обновлено 26 августа 2023, 20:09
1148
9
Защитник турецкого «Бешикташа» Артур Масуаку обвинил главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу в расизме после его слов на пресс-конференции после матча плей-офф Лиги конференций.
«Пройдет ли это заявление проверку?» - прокомментировал слова румынского тренера Масуаку.
Напомним, что «Бешикташ» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:3.
Du coup ça passe aussi cette déclaration y’a pas de souci ? 🤷🏿♂️ https://t.co/Wyr7gUy0NL— Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) August 25, 2023
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Осталось страну в Африке под названием Нигер переименовать, в какой нибудь Light Star Angel's
или он стесняется того что он африканец и гражданин Конго?
чувак тупить явно