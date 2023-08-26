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  4. Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме
Лига конференций
26 августа 2023, 19:12 | Обновлено 26 августа 2023, 20:09
1148
9

Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме

Артуру Масуаку не понравились слова тренера «Динамо» после матча Лиги конференций

26 августа 2023, 19:12 | Обновлено 26 августа 2023, 20:09
1148
9
Защитник Бешикташа обвинил Луческу в расизме
Milliyet. Артур Масуаку

Защитник турецкого «Бешикташа» Артур Масуаку обвинил главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу в расизме после его слов на пресс-конференции после матча плей-офф Лиги конференций.

«Пройдет ли это заявление проверку?» - прокомментировал слова румынского тренера Масуаку.

Напомним, что «Бешикташ» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:3.

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Мирча Луческу Артур Масуаку Лига конференций Бешикташ Динамо Киев расизм
Источник Twitter
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Комментарии 9
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gvs58
Задовбала Африка! Назви чорного чорним - і ти расист? А чому ті, хто називає мене білим - не расисти? 
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+13
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norma_zap
Назвати африканців африканцями це расизм? Тут скоріше у Луческу більше шансів щось висудити.  
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+12
stalevar1250
Интересно, а жителей Нигера, называть нигерами тоже расизм? 🤔🤔
Осталось страну в Африке под названием Нигер переименовать, в какой нибудь Light Star Angel's
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+3
FunnyCat_____
разве что проверку на адекватность, которую сам Масуаку не прошел 
или он стесняется того что он африканец и гражданин Конго?
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+1
Olex68
Не понял . А в чем расизм то ? Этот черный клоун наверно в школу не ходил . Или Конго , Ангола , Гана , Гамбия уже не в Африке находятся ? Этот чернопопый видно забыл как в Англии урвал 6 игр дисквалификации за то что как верблюд плевался в соперников .
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0
Fant24
Расизм в том что луческу обращает внимвние не на то что в его команде нет защиты сидорчук сирота попов пустое место а начинает рассказыаать из каких стран африки приехали игроки и выступвют за бешикташ .А какое дело луческу до их состава ? Следи за своими и дай оценку их игре 
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0
Michael Savchyn
а де там расизм? 
чувак тупить явно
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0
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