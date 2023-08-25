Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после игры с «Бешикташем»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Бешикташем» (2:3) дал комментарий румынскому изданию Digisport.ro.
«Это негативный результат, но с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником позитив есть. Мы играли не против «Бешикташа», а сборной Африки – гамбийцев, конголежцев, ганцев, ангольцев.
Против них тяжело играть 11 воспитанниками клуба. Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. «Бешикташ» – хорошая команда. Они совершили хорошие трансферы».
Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле.
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