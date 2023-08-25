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Лига конференций
25 августа 2023, 16:28 | Обновлено 25 августа 2023, 16:38
1317
2

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после игры с «Бешикташем»

25 августа 2023, 16:28 | Обновлено 25 августа 2023, 16:38
1317
2
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Бешикташем» (2:3) дал комментарий румынскому изданию Digisport.ro.

«Это негативный результат, но с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником позитив есть. Мы играли не против «Бешикташа», а сборной Африки – гамбийцев, конголежцев, ганцев, ангольцев.

Против них тяжело играть 11 воспитанниками клуба. Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. «Бешикташ» – хорошая команда. Они совершили хорошие трансферы».

Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле.

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Мирча Луческу Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ Лига конференций пресс-конференция
Источник Digisport.ro
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Комментарии 2
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vikkro
Як завжди є "вагома" причина поразки.)) А може причина невдач, що заміни робляться за 2-3 хв. до закінчення матчу?
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stalevar1250
Какое же ты дерьмо, Луческу, поражение по факту, что ты лепишь из себя целку!? 
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