Украина. Премьер лига26 августа 2023, 18:50 |
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Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги
26 августа 2023, 18:50 |
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В воскресенье, 27 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Шахтер». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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