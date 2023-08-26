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  4. Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 18:50 |
540
1

Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 15:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги

26 августа 2023, 18:50 |
540
1
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 27 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Шахтер». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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