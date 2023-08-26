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  4. Зинченко вышел на замену в матче против Фулхэма
Англия
26 августа 2023, 18:51 | Обновлено 26 августа 2023, 20:11
1699
1

Зинченко вышел на замену в матче против Фулхэма

Украинец на 56-й минуте заменил Томаса Парти

26 августа 2023, 18:51 | Обновлено 26 августа 2023, 20:11
1699
1
Зинченко вышел на замену в матче против Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену в домашнем матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма».

На 53-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей Зинченко заменил Томаса Парти.

Вскоре «Арсенал» отыгрался с пенальти и вышел вперед усилиями Эдварда Нкетиа.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Томас Парти Фулхэм Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Sashko57
спасибо зинченко за ничью. 
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