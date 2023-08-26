Англия26 августа 2023, 18:51 | Обновлено 26 августа 2023, 20:11
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Зинченко вышел на замену в матче против Фулхэма
Украинец на 56-й минуте заменил Томаса Парти
26 августа 2023, 18:51 | Обновлено 26 августа 2023, 20:11
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Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену в домашнем матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма».
На 53-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей Зинченко заменил Томаса Парти.
Вскоре «Арсенал» отыгрался с пенальти и вышел вперед усилиями Эдварда Нкетиа.
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спасибо зинченко за ничью.
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