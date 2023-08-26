Зинченко вышел на замену в матче против Фулхэма

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену в домашнем матче 4-го тура АПЛ против «Фулхэма».

На 53-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей Зинченко заменил Томаса Парти.

Вскоре «Арсенал» отыгрался с пенальти и вышел вперед усилиями Эдварда Нкетиа.