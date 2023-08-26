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  4. Забарный стал лучшим в составе Борнмута по версии WhoScored
Англия
26 августа 2023, 18:03 | Обновлено 26 августа 2023, 18:25
677
2

Забарный стал лучшим в составе Борнмута по версии WhoScored

Илья Забарный за матч против «Тоттенхэма» получил оценку 7.0

26 августа 2023, 18:03 | Обновлено 26 августа 2023, 18:25
677
2
Забарный стал лучшим в составе Борнмута по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон и Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный получил за матч третьего тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» от платформы WhoScored оценку 7.0.

Забарный вышел в основе и отыграл весь матч, отдав наибольшее количество передач в составе своей команды. 7.0 украинцу от WhoScored - наивысшая оценка среди всех игроков «Борнмута». А лучшим игроком матча по версии платформы стал полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, который получил оценку 8.0.

Напомним, что «Борнмут» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

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Борнмут Илья Забарный Тоттенхэм Английская Премьер-лига WhoScored
Источник Sport.ua
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Fitness.sports
Когда воспитанники Динамо  играют Европе, сразу видно что в Динамо идёт перезагрузка. Она была весной. Надеюсь что матч в Бухаресте даст новый толчок для Динамо и новых звёзд. Приятно что болельщики бешикташа написали много комплиментов в сторону Динамо. Оборона много потеряла от ухода защитников Динамо.
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