Забарный стал лучшим в составе Борнмута по версии WhoScored

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный получил за матч третьего тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» от платформы WhoScored оценку 7.0.

Забарный вышел в основе и отыграл весь матч, отдав наибольшее количество передач в составе своей команды. 7.0 украинцу от WhoScored - наивысшая оценка среди всех игроков «Борнмута». А лучшим игроком матча по версии платформы стал полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, который получил оценку 8.0.

Напомним, что «Борнмут» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:2.