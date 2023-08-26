Забарный стал лучшим в составе Борнмута по версии WhoScored
Илья Забарный за матч против «Тоттенхэма» получил оценку 7.0
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный получил за матч третьего тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» от платформы WhoScored оценку 7.0.
Забарный вышел в основе и отыграл весь матч, отдав наибольшее количество передач в составе своей команды. 7.0 украинцу от WhoScored - наивысшая оценка среди всех игроков «Борнмута». А лучшим игроком матча по версии платформы стал полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, который получил оценку 8.0.
Напомним, что «Борнмут» дома проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:2.
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