Тренер ЛНЗ: «По игре мы не заслуживали поражения»
Юрий Дудник – о матче с «Металлистом 1925»
Исполнявший обязанности главного тренера черкасского ЛНЗ Юрий Дудник дал оценку поражению 0:1 от харьковского «Металлиста 1925» в 5-м туре УПЛ (0:1).
– Какие у вас эмоции после возвращения в УПЛ в качестве наставника?
– К чему это мои эмоции? Эмоции команды [главное]. К сожалению, сегодня они такие, что хочется рыдать. Хотя, по игре мы не заслуживали поражения, могли выиграть матч, сыграть вничью. Моменты были – не реализовали.
– В первом тайме ЛНЗ больше бил по воротам соперника – Олейник и Наумец имели возможности. Почему не удалось забить?
– Если бы мы знали, почему. Где-то не хватило везения, мастерства. Я думаю, что все это придет. Будет работа - все придет.
– Вы видите перспективы для дальнейшего прогресса команды?
– Если бы мы их не видели – нас бы здесь не было.
В турнирной таблице УПЛ черкасский ЛНЗ занимает 14 место, имея 3 очка. В 6-м туре команда сыграет 3 сентября на выезде с «Днепром-1».
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