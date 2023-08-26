Тренер ЛНЗ: «По игре мы не заслуживали поражения»

Исполнявший обязанности главного тренера черкасского ЛНЗ Юрий Дудник дал оценку поражению 0:1 от харьковского «Металлиста 1925» в 5-м туре УПЛ (0:1).

– Какие у вас эмоции после возвращения в УПЛ в качестве наставника?

– К чему это мои эмоции? Эмоции команды [главное]. К сожалению, сегодня они такие, что хочется рыдать. Хотя, по игре мы не заслуживали поражения, могли выиграть матч, сыграть вничью. Моменты были – не реализовали.

– В первом тайме ЛНЗ больше бил по воротам соперника – Олейник и Наумец имели возможности. Почему не удалось забить?

– Если бы мы знали, почему. Где-то не хватило везения, мастерства. Я думаю, что все это придет. Будет работа - все придет.

– Вы видите перспективы для дальнейшего прогресса команды?

– Если бы мы их не видели – нас бы здесь не было.

В турнирной таблице УПЛ черкасский ЛНЗ занимает 14 место, имея 3 очка. В 6-м туре команда сыграет 3 сентября на выезде с «Днепром-1».