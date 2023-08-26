ВИДЕО. Юсов вывел Металлист 1925 вперед в матче с ЛНЗ

В Черкассах в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Металлист 1925» завершился первый тайм.

Команды ушли отдыхать при счете 1:0 в пользу харьковской команды. На 45-й минуте в составе «1925-х» голом отметился Дмитрий Юсов, которому ассистировал Алексей Сидоров.

Смотрите видео гола Дмитрия Юсова

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Металлист 1925».