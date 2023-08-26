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  4. ВИДЕО. Юсов вывел Металлист 1925 вперед в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 15:59 | Обновлено 26 августа 2023, 16:05
804
1

ВИДЕО. Юсов вывел Металлист 1925 вперед в матче с ЛНЗ

Харьковчане добились успеха перед самым перерывом

26 августа 2023, 15:59 | Обновлено 26 августа 2023, 16:05
804
1
ВИДЕО. Юсов вывел Металлист 1925 вперед в матче с ЛНЗ
ФК Металлист 1925. Дмитрий Юсов

В Черкассах в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Металлист 1925» завершился первый тайм.

Команды ушли отдыхать при счете 1:0 в пользу харьковской команды. На 45-й минуте в составе «1925-х» голом отметился Дмитрий Юсов, которому ассистировал Алексей Сидоров.

Смотрите видео гола Дмитрия Юсова

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Металлист 1925».

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Дмитрий Юсов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Металлист 1925 Металлист 1925 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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