Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 15:45 |
512
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги

26 августа 2023, 15:45 |
512
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 27 августа, пройдет матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Шахтер».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало матча в 15.00.

«Колос» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Смена тренера не помогла. ЛНЗ минимально уступил Металлисту 1925
Калитвинцев vs Калитвинцев. Известны составы Александрии и Полесья на игру
Реал Фарма – Чайка, Кудровка – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер Донецк Колос - Шахтер где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный – в основе Борнмута на матч с Тоттенхэмом
Футбол | 26 августа 2023, 13:45 0
Забарный – в основе Борнмута на матч с Тоттенхэмом
Забарный – в основе Борнмута на матч с Тоттенхэмом

Украинский защитник выйдет на поле с первых минут

Тони БЕЛЛЬЮ: «Не думаю, что кто-то может избить Усика»
Бокс | 26 августа 2023, 13:23 3
Тони БЕЛЛЬЮ: «Не думаю, что кто-то может избить Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Не думаю, что кто-то может избить Усика»

Британский боксер – о поединке Усик – Дюбуа

Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Теннис | 26.08.2023, 04:45
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 26.08.2023, 04:12
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Футбол | 25.08.2023, 19:58
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
24.08.2023, 20:05 7
Волейбол
Динамо – Бешикташ – 2:3. Неудача в День независимости. Видео голов и обзор
Динамо – Бешикташ – 2:3. Неудача в День независимости. Видео голов и обзор
24.08.2023, 22:45 6
Футбол
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
25.08.2023, 23:00 11
Футбол
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
25.08.2023, 10:00 44
Футбол
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
24.08.2023, 19:18 14
Теннис
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
26.08.2023, 09:00 2
Бокс
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
25.08.2023, 11:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем