Кубок Лиги Аргентины. Яркая победа Арсенала, Колон снова не пропускает

Двумя матчами в Группе А начался второй тур Кубка Профессиональной Лиги Аргентины, второго этапа сезона в премьерном дивизионе.

В Саранди местный «Арсенал» одержал яркую победу над «Аргентинос Хуниорс», которых тренирует Габриэль Милито. Гости уже на первой минуте открыли счет — отличился Габриэль Авалос. Однако «Арсенал», аутсайдер и претендент на вылет по итогам первого этапа сезона, через шесть минут отыгрался. Тем не менее «Архентинос» на перерыв ушли лидерами — на 32-й минуте эффектный гол забил Лучано Гонду.

Во втором тайме хозяева сравняли с пенальти после того, как Лукас Вильяльба в своей штрафной рукой снял мяч с головы Хоакина Помбо, а решающий гол через шесть минут забил центральный защитник Нестор Брейтенбрух. Вскоре «Аргентинос» остались в меньшинстве после курьезного удаления Алана Лескано и «Арсенал» довел игру до победы со счетом 3:2.

Во второй встрече сантафесинский «Колон» дважды забил «Химнасии» из Ла-Платы в первом тайме, отличились Хорхе Бенитес и Томас Гальван, и без проблем свел игру к своей второй подряд сухой победе со счетом 2:0.

Кубок Профессиональной Лиги Аргентины 2023

Групповой раунд, 2 тур, 26 августа

Арсенал (Саранди) - Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) – 2:3 (1:2)

Голы: Брочеро, 7, Толоса, 71 (с пенальти), Брейтенбрух, 78 – Авалос, 1, Гонду, 32.

Удаление: Лескано, 83.

Колон (Санта-Фе) - Химнасия (Ла-Плата) – 2:0 (2:0)

Голы: Бенитес, 14, Гальван, 27.