ВИДЕО. Поспешишь… Необычная красная карточка в Аргентине

Необычный способ получить красную карточку за три минуты на поле продемонстрировали в матче 2-го тура Кубка Профессиональной Лиги Аргентины в Зоне А между аутсайдером «Арсеналом» из Саранди и столичными «Аргентинос Хуниорс» в субботу, 26 августа.

На 81-й минуте на у «Аргентинос» на замену вместо Франсиско Гонсалеса вышел молодой полузащитник Алан Лескано, а уже через три минуты в центре поля он грубо снес центрального защитника хозяев Хоакина Помбо. Рефери Николас Ламолина показал Лескано желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче.

Первую карточку Лескано получил, еще даже до входа в игру за то, что, выходя на замену, поспешил выбежать на поле без разрешения. Вместе с ним также на замены выходили Родриго Кабрал вместо Франко Мояно и Роман Рикельме вместо Пабло Миниссале. Лескано был последним в этой группе замен, но выбежал на поле раньше, за что получил желтую карточку.

В большинстве «Арсенал», который вел со счетом 3:2, довел матч до победы.